Студенческую медиаэкспедицию и семейный квиз проведут тюменцы для всей страны

| Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Регистрацию на проектно-тематическую школу для студентов "Медиаэкспедиция" запустили в Тюмени. Она стала частью проекта "Изучая Россию: Места. Люди. События", запущенного ТюмГУ совместно с программой патриотического воспитания "Достойный выбор", поддержанного Минпросвещения России. Заявиться можно до 11 сентября 2021 года.

Как отмечают организаторы, этот проект о тех и для тех, кто любит Россию, гордится ее историей, природным богатством и культурным разнообразием, кому небезразлично ее настоящее и будущее.

К участию в нем приглашают настоящих патриотов, которые желают познавать свою "большую" и "малую" родину, умеют видеть ее самобытный характер, готовы распространять знания о ее уникальном геокультурном ландшафте, – словом всех тех, кто чувствует сопричастность территории, где они родились, выросли и живут.

"Медиаэкспедиция" – это образовательный марафон для студенческих творческих команд со всей России. Подать заявку могут студенты российских образовательных организаций высшего образования (вне зависимости от формы обучения) в возрасте от 18 до 25 лет, командами по три человека. Регистрация каждого члена команды проводится индивидуально после регистрации капитана команды на сайте.

В школе ребята попробуют себя в роли режиссера, сценариста, монтажера или оператора-постановщика, научатся создавать и продвигать конкурентоспособный видеоконтент, используя профессиональные техники и специальное оборудование. Учить их будут выпускница Академии Никиты Михалкова, победитель первой национальной молодежной кинопремии в номинации "Молодежный взгляд", продюсер Анна Румянцева, руководитель студии визуальных эффектов BAZA VFX, продюсер, режиссер Андрей Зубов, руководитель creative production company Ogon.me, продюсер, режиссер Саша Гущин, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии, оператор, режиссер Богдан Янсен и другие.

Каждый участник школы получит сертификат об обучении. По итогам отбора восемь команд из восьми регионов получат приглашения приехать в Тюменскую область, пояснил лидер программы "Достойный выбор" Максим Шереметьев. Очный этап пройдет в октябре 2021 года

"Тут мы им организуем образовательную программу от экспертов федерального и международного уровня в сфере создания медиаконтента. Обеспечим профессиональным видеооборудованием, грамотным наставником и быстрым автомобилем, чтобы за три дня они смогли познакомиться с нашим регионом и создали интересные видео", - рассказал общественник.

Еще одной частью проекта "Изучая Россию: Места. Люди. События" станет культурно-краеведческий онлайн-квиз для школьников "Автостопом по России". Это веселая познавательная игра, в которую можно сыграть самостоятельно, вместе с друзьями, одноклассниками, родителями и учителями. Игра поможет узнать больше о нашей стране, увидеть ее историю и культуру с непривычной стороны. Регистрация на него также откроется на сайте в ноябре.

Дарья Казакова