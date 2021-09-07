Тюменский "Чулан" собрал более трех тонн вещей за июль и август

| Фото: https://vk.com/chylan72 | Фото: https://vk.com/chylan72

Более трех тонн вещей собрали организаторы благотворительно-экологического проекта, магазина осознанного потребления "Чулан" за июль и август 2021 года. Из них более тонны передано в различные фонды Тюменской области и Тюмени для помощи малоимущим, бездомным и оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Как рассказали в "Чулане", в июле было собрано 1 тыс. 140 кг вещей. Из них 390 кг передано в помощь нуждающимся, 20 кг текстиля - в качестве ветоши, 30 кг вещей ушло к волонтерам, помогающим животным. В августе приняли почти две тонны - 1 тыс. 930 кг вещей, из них 140 кг текстиля сдано на переработку, 640 кг передано для малоимущих, 93 кг текстиля - в качестве ветоши, а 550 кг макулатуры сдано на переработку. Около 70 кг из того, что попало в "Чулан", ушло на свалку.

Напомним, авторы идеи магазина продвигают идею повторного использования вещей. Когда человек не покупает новое, не производит новое - ресурсы планеты не тратятся. Если не выбрасывается ненужное - снижается рост свалок. В итоге уменьшается вредное воздействие на окружающую среду. Безвозмездно "Чулан" принимает одежду, игрушки, книги, посуду, предметы интерьера, украшения и многое другое. Вещи должны быть чистые, обувь - чистой и без значительных дефектов, потертостей, с целой фурнитурой, игрушки принимают целые. Не принимается макулатура, стеклотара, пластик, вторсырье. Полные правила приема - в группе магазина.

Дарья Казакова