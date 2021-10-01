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В Тюмени создают фотопроект "Мы друг другу подходим"

Общество, 17:25 12 октября 2021

сообщество "Лига добровольцев ТюмГУ" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Лига добровольцев ТюмГУ" во ВКонтакте

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Семь фотографий с животными, которым нужен хозяин, станут итогом фотопроекта "Мы друг другу подходим" в Тюмени. Плакаты с их использованием разместят в заведениях города.

"Уже отсняли три фотографии с животными из приюта "Лучший друг". Остальные снимки хотим сделать в организации "Мурка и Васька" им. И. В. Карповой. Возможно, мы съездим в еще какой-нибудь приют", — рассказала руководитель фотопроекта Елизавета Артюхова.

Главное, показать на фото, как подходят друг другу человек и собака и таким образом привлечь внимание к проблеме брошенных животных.

Все снимки делает профессиональный фотограф. Работы разместят в социальных сетях.

Инна Пахомова

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# бездомные животные , фотопроект

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