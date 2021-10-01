Сотни тюменцев участвуют в игровых сессиях "Молодежной финансовой инициативы"

| Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: Пресс-служба Альянса СО НКО

В Тюмени полным ходом продолжается третий городской чемпионат по финансовой обучающей игре "Денежный поток" среди молодежи, организатором которого выступает региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз защиты прав потребителей финансовых услуг" при поддержке администрации Тюмени. Об этом сообщает Альянс СО НКО.

Напомним, что игра является частью проекта "Молодежная финансовая инициатива", который реализуется с 2015 года и уже хорошо известен как в Тюменской области, так и за ее пределами. Его ключевая цель ̶ сформировать основы личной финансовой безопасности и грамотности у старшеклассников и учащихся высших учебных заведений юга Тюменской области. В основу проекта положен механизм геймификации образовательного процесса - обучение старшеклассников и студентов базовым знаниям в сфере экономики и правилам поведения на рынке финансовых услуг проходит в доступном игровом формате с помощью известной настольной игры "Денежный поток". За время работы организаторами было успешно проведено два городских и два областных турнира по этой игре, в которых приняли участие более тысячи человек.

В рамках чемпионата Тюмени 2021 года уже проведено четыре масштабных игровых сессии, в которых приняли участие около 200 юных тюменцев из Тюменского техникума строительной индустрии и городского хозяйства, школ №70 и №63. По их результатам определено 12 полуфиналистов, которые продолжат борьбу в турнире. Оставшиеся полуфиналисты определятся в следующих шести отборочных играх. Далее ребят ждут два полуфинала и финал.

Перед каждой игровой сессией участники слушают краткие образовательные лекции от ведущих финансовых экспертов. Так, специалист "Почта Банка" Ирина Славкова поделилась с ребятами способами противодействия мошенническим действиям злоумышленников с помощью данных пластиковой банковской карты, сертифицированный консультант по финансовой грамотности Светлана Пронина рассказала о финансовом планировании, а председатель тюменского "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер – о поведенческой экономике.

Кроме того, все игроки получили онлайн-версию лекционного материала по финансовой грамотности от эксперта тюменского отделения Банка России Максима Сундукова, а также тренировочные игры "Денежный поток" в онлайн-формате.

Ближайшая игра проекта запланирована на 13 октября.