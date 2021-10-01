Тюменцев ждут на Всероссийском конкурсе "История России — моя история"

| Фото: Исторический парк «Россия – моя история». Тюмень | Фото: Исторический парк «Россия – моя история». Тюмень

Принять участие в ежегодном конкурсе по теме "История России — моя история" приглашают школьников, студентов и молодых ученых гуманитарных специальностей. Подать заявку можно до 1 декабря на электронную почту analitik@stoletie.ru.

Организаторы - Фонд исторической перспективы и комиссия Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности. Работы будет оценивать жюри, включающее в себя ведущих специалистов в области общественной истории. Председатель жюри — член комиссии ОП РФ, президент Фонда исторической перспективы доктор исторических наук Наталия Нарочницкая. Финал конкурса состоится в ОП РФ во второй половине января 2022 года.

Для молодых граждан России в возрасте от 18 до 30 лет, а также студентов, аспирантов, магистрантов, обучающихся по гуманитарным специальностям, предусмотрены следующие тематические направления: "Российская империя и ее место в истории России", "Советский Союз глазами тех, кто в нем не жил". Положение о конкурсе для этой категории - по ссылке.

Для школьников от 14 лет предусмотрены направления: "История России — моя история", "Моя семья в истории России", "Россия через 50 лет". Кроме того, для школьной возрастной категории в дополнение к письменной части конкурса есть также конкурс мультимедийных и видеопроектов. Положение о конкурсе - здесь.

На конкурс принимаются научные работы (статьи, доклады, эссе), выполненные как самостоятельно, так и в рамках учебного процесса, написанные не ранее 30 ноября 2019 года. Необходимо приложить сопроводительное письмо с краткими сведениями об авторе. Допускается участие работ, опубликованных в научных изданиях. Все допущенные к конкурсу работы публикуются на сайте фонда. Лучшие работы будут отмечены премиями и опубликованы отдельным изданием.

Дарья Казакова