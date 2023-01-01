Тюменская область вошла в число лидеров по внедрению интеллектуальной транспортной системы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области работы по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) начались с начала 2022 года. На эти цели из федерального бюджета было направлено 190 млн рублей. Средства освоены в полном объеме.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в Главном управлении строительства.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Телеграм-канале написал о том, что в 2022 году мероприятия по внедрению ИТС прошли в 49 городских агломерациях 42 субъектов страны. Среди регионов-лидеров в данном направлении отмечена Тюменская область, которая в конце года получила диплом за высокий уровень реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

По словам Хуснуллина, со старта программы в 2020 году количество регионов с ИТС увеличилось в два раза. "Системы мониторят скорость движения потока машин, позволяют корректировать работу светофоров, а значит и своевременно разгружать улицы, сокращать количество заторов. А для удобства жителей на остановках общественного транспорта устанавливают цифровые табло, информирующие о том, когда подойдет нужный автобус или трамвай", - отметил он.

В Тюменской области в рамках развития интеллектуальной транспортной системы модернизированы модули управления светофорным регулированием, детекторы транспортного потока и другие подсистемы. Как заметил заместитель начальника ГУС Тюменской области Андрей Чистяков, монтаж оборудования для ИТС завершен. Все контракты выполнены в полном объёме.

С начала 2023 года в регионе ведется работа по открытию ситуационного центра, который будет следить за работой общественного транспорта и координировать дорожные службы. Все необходимое оборудование уже закуплено, идет настройка программного обеспечения.

Ситуационный центр пока работает с региональной навигационно-информационной системой (РНИС), которая отслеживает передвижение пригородных и междугородных автобусов в режиме реального времени.

Также в 2023 году произойдет интеграция с системой управления общественным транспортом Тюмени. В планах – улучшить систему продажи и бронирования билетов.

Анжела Лебедева