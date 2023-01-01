Тюменец заклеил госномер своей машины, чтобы не платить за парковку
Чтобы не платить за парковку, тюменец заклеил госномер своей "Лады", но забыл снять пленку и был остановлен автоинспекторами. Как сообщает областная ГИБДД, составленный на нарушителя материал будет направлен в суд.
Инспекторы полка ДПС остановили 23-летнего автомобилиста, ехавшего по центру города на автомобиле с частично заклеенным государственным номером. Видео этого нарушения очевидцы разместили в социальных сетях.
За управление транспортом с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напоминают в областной Госавтоинспекции.