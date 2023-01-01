  • 25 января 202325.01.2023среда
  • USD68,7529
    EUR74,6948
  • В Тюмени -6..-8 С 6 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменец заклеил госномер своей машины, чтобы не платить за парковку

Происшествия, 16:59 25 января 2023

Госавтоинспекции Тюменской области | Фото: Госавтоинспекции Тюменской области

Чтобы не платить за парковку, тюменец заклеил госномер своей "Лады", но забыл снять пленку и был остановлен автоинспекторами. Как сообщает областная ГИБДД, составленный на нарушителя материал будет направлен в суд.

Инспекторы полка ДПС остановили 23-летнего автомобилиста, ехавшего по центру города на автомобиле с частично заклеенным государственным номером. Видео этого нарушения очевидцы разместили в социальных сетях.

За управление транспортом с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков предусмотрен штраф 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напоминают в областной Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Госавтоинспекция Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:59 25.01.2023Тюменец заклеил госномер своей машины, чтобы не платить за парковку
15:53 25.01.2023Пьяный угонщик из Винзилей поехал к подруге в Тюмень и устроил ДТП
15:19 25.01.2023В утренней аварии в Тобольском районе погиб житель Московской области
12:43 25.01.2023Следователи проверяют информацию о том, что неизвестные обидели ребенка возле тюменского торгового центра