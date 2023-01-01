Производство "Свезы" в Тюмени вошло в пятерку лидеров "Рейтинга надежных партнеров"

| Фото: пресс-служба компании «Свеза» | Фото: пресс-служба компании «Свеза»

Производитель березовой фанеры "Свеза" в Тюмени вошел в пятерку лидеров "Рейтинга надежных партнеров" и "Рейтинга устойчивых и динамично развивающихся предприятий" Центра аналитических исследований за 2022 год. Комбинат получил наивысшую категорию надежности региона, сообщает пресс-служба компании.

Аналитики отнесли "Свезу" к группе предприятий с наивысшей категорией надежности региона за высокий коэффициент абсолютной ликвидности, а также рентабельности продаж, активов и капитала. Это, как отметили в центре исследований, говорит о приоритетности организации при сотрудничестве.

Таким образом, комбинат стал одним из лучших для сотрудничества, заключения договоров и инвестирования. За высокие показатели в социально-экономическое развитие региона, приоритетность в отрасли и результаты в рамках своего сегмента, компания рекомендована к региональной программе "Лучшее предприятие отрасли 2022". Получение данного статуса говорит о том, что "Свеза" является надежным партнером, качественным поставщиком и престижным работодателем.

Отметим, экспертный анализ был проведен среди 33 компаний лесопромышленной отрасли и предприятий Тюменской области на основании данных Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы России.