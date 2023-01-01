Базу отдыха "Елки" планируют открыть в Омутинском районе в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Базу отдыха "Елки" планируют открыть в Омутинском районе в декабре 2023 года. Вложения составят 25 млн рублей.

"Для реализации проекта "Елки" мы предоставили инвестору земельные участки. Два предусмотрены под строительство красивых, комфортных домиков из экологически чистого сырья, второй – под обустройство парковки для автомобилей", – рассказала первый заместитель главы муниципалитета по социальным вопросам Елена Малушкова.

На территории района развивают и действующие туристические объекты. Планируется расширение базы отдыха "Красный Яр".

О результатах трехмесячной работы команды Омутинского района в ходе инвестиционного акселератора Елена Малушкова рассказала на итоговом мероприятии, состоявшемся в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего в муниципальном образовании на 2023 и 2024 годы запланировано четыре проекта. Они касаются строительства убойного цеха с карантинной площадкой, фермы, специализирующейся на разведении крупного рогатого скота мясного направления, создания производства по изготовлению мебели. Их ввод в эксплуатацию позволит трудоустроить 23 человек. Объем инвестиций составляет 45 млн рублей.

Также в планах по развитию района значатся возведение магазина "Строительный двор", кафе-блинной, организация плодово-ягодного питомника.

Инна Пахомова