Тюменских предпринимателей консультируют по вступлению в реестр социальных предприятий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Консультации по вступлению в реестр социальных предприятий можно получить в центре "Мой бизнес" Тюменской области. Подать документы для признания предприятия социальным можно до 30 апреля.

Чтобы получить статус социального предприятия, необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП или ООО, иметь доход за предыдущий календарный год, вести деятельность согласно категориям ст. 24.1 209-ФЗ, а также решать социальную проблему.

Статус социального предприятия позволяет получить заем по льготной ставке в фонде микрофинансирования Тюменской области, льготную ставку по аренде муниципального имущества, грант для социальных предпринимателей и другие виды поддержки.

Подробная информация и пакет документов для признания предприятия социальным доступны по ссылке, получить консультацию можно по телефону центра "Мой бизнес": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.