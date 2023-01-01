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Тюменских предпринимателей консультируют по вступлению в реестр социальных предприятий

Общество, 17:29 30 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Консультации по вступлению в реестр социальных предприятий можно получить в центре "Мой бизнес" Тюменской области. Подать документы для признания предприятия социальным можно до 30 апреля.

Чтобы получить статус социального предприятия, необходимо быть зарегистрированным в качестве ИП или ООО, иметь доход за предыдущий календарный год, вести деятельность согласно категориям ст. 24.1 209-ФЗ, а также решать социальную проблему.

Статус социального предприятия позволяет получить заем по льготной ставке в фонде микрофинансирования Тюменской области, льготную ставку по аренде муниципального имущества, грант для социальных предпринимателей и другие виды поддержки.

Подробная информация и пакет документов для признания предприятия социальным доступны по ссылке, получить консультацию можно по телефону центра "Мой бизнес": +7 (3452) 49-99-44, доб. 242.

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# Мой бизнес , социальные предприниматели

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