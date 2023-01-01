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Тюменский полимербетон для пришовных зон на развязках масштабируют по нацпроекту

Экономика, 18:59 30 января 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новационную технологию устройства пришовных зон из полимербетона на развязках масштабируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в Тюменской области.

Как напоминает Главное управление строительства региона, впервые разработку тюменской компании использовали в 2022 году при ремонте двух путепроводов на пересечении Обхода Тюмени и Червишевского тракта.

"Полимербетон изготавливался непосредственно на объекте из трёх компонентов. После застывания получается материал очень схожий с искусственным камнем. Срок службы у него больше, чем у асфальтобетона. Он надёжно защищает конструкцию деформационного шва и повышает комфорт проезда моста", - рассказал руководитель подрядной организации, выполнявшей ремонт путепровода, Евгений Проскуряков.

По словам начальника отдела мостовых сооружений регионального управления автомобильных дорог Алексея Филатова, в 2023 году новый метод будет применен на переходных зонах деформационных швов на путепроводе на Обходе Тюмени через железную дорогу в районе ул. Авторемонтной. Проблем с компонентам не будет, поскольку составляющие полимербетона производят в России.

Отметим, что длина путепровода составляет 79 погонных метров. Дорожные службы планируют выполнить ремонтные работы с мая по август. Кроме деформационных швов будут заменены слои дорожной одежды и барьерное ограждение.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , развязка , строительство дорог

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