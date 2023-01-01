В Тюменском районе в юбилейный год отметят дни рождения четырех старинных сел

| Фото: Светланы Щукиной, Ишимский район | Фото: Светланы Щукиной, Ишимский район

Тюменский район в 2023 году отмечает 100-летие со дня основания. Жители четырех старейших сел - Мальково, Успенки, Каменки и Онохино - будут праздновать 400-летие. Дни рождения отметят в июле.

Об этом глава муниципалитета Светлана Иванова рассказала на пресс-конференции, посвященной этим событиям.

"Большой акцент при организации юбилейных мероприятий сделаем на граждан, предприятия и учреждения, внесших особый вклад в развитие Тюменского района. Лучших представителей различных отраслей наградят памятными знаками с юбилейной символикой, а запущенный к 100-летию информационно-просветительский портал Тюменского района поведает о достопримечательностях, истории, культуре муниципалитета, а также о его почетных жителях", - сказала она.

| Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте | Фото: администрация Тюменского района во ВКонтакте

План празднования состоит из трех разделов и содержит 100 событий: 24 крупномасштабных мероприятия районного уровня пройдут по принципу эстафеты с передачей символов рекордов; 28 сквозных проектов: акции, выставки, конкурсы; 48 отраслевых мероприятия.

"Среди крупномасштабных отмечу День Тюменского района в Тюменской областной думе 10 февраля. Пять лет назад именно наш район провел первое такое мероприятие, формат которого признали удачным и повторили потом другие районы и города-юбиляры", - отметила Иванова.

В марте проведут "Битву хоров", в апреле введут в эксплуатацию два птичника птицефабрики "Пышминская" и 100 тыс. кв. м жилья. В мае запустят водовод Тюмень - Червишево - Онохино. На Ассамблее выпускников в Боровском станцуют вальс Победы. В июне запланированы фестиваль муниципальных подворий и фестиваль молодежных субкультур "Мы позитивные". В июле пройдет квест по памятным местам Тюменского района. 8 июля супружеским парам-юбилярам "50+50" вручат медали.

В августе подведут итоги конкурса арт-объектов в 20 муниципальных образованиях района. Откроют сквер в с. Успенка и сотую улицу после ремонта. Проведут хоккейный матч звезд Тюменского района. Финал векового юбилея пройдет в Доме культуры п. Винзили в декабре.

Анжела Лебедева