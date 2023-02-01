В Тюменской области в 2022 году на каждого жителя построили по 1,45 кв. метров жилья

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На каждого жителя Тюменской области в 2022 году ввели 1,45 кв. м жилья. Это, по данным Циан, один из лучших показателей в стране. По подсчетам Циан в 2022 году на каждого жителя России было введено по 0,71 кв. м. жилья.

"Только в девяти российских субъектах площадь жилья, построенная на каждого человека, преодолела отметку 1 кв. метр, - отмечено в сообщении Циан. - Лидером стала Ленинградская область (2,08 кв. м. на жителя). Также в лидерах Московская область (1,81 кв. м. на жителя) и Тюменская область (1,45 кв. м. на жителя). Минимальные показатели ожидаемо на Дальнем Востоке - в Чукотском автономном округе, Магаданской области и Еврейской автономной области менее 0,2 кв. м. на жителя".

В большинстве регионов страны объемы ввода девелоперами уступают объемам ИЖС, тем не менее в нескольких субъектах доля жилья от застройщиков существенно превышает объемы ввода населением. Например, в Санкт-Петербурге и Москве на девелоперскую активность приходится более 90% ввода: в Санкт-Петербурге - 93%, в Москве - 88%. В Тюменской области доля жилья от застройщиков составила 58% от общего объема ввода.

Девелоперы и население, по оценке руководителя аналитического центра Циан Алексея Попова, несмотря на внешние трудности, построили в 2022 году рекордные 102,7 млн кв. м. жилья.

"Относительно прошлого года основной прирост показал сегмент ИЖС, в результате чего доля ввода жилья населением продолжает увеличиваться (в прошлом году она превысила отметку в 50%), - отметил он. - Объемы от застройщиков также увеличились, хотя и не так значительно, как объемы ИЖС. Спад спроса в 2022 году не привел к остановке новых проектов. В 2023 году повторить рекорды 2022 года будет сложно - не только из-за внешних обстоятельств, но и по причине того, что в пандемийный 2020 год новых корпусов, строительство которых как раз завершится в 2023 году, начали строить меньше, чем в 2019-м".