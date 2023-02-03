Более двух тысяч тонн тюменского ячменя отправилось на экспорт в Казахстан

| Фото: здоровое-питание.рф | Фото: здоровое-питание.рф

В январе 2 тыс. 239 тонн ячменя из Тюменской области отправилось на экспорт в Казахстан.

Сотрудники Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" провели исследования партии, и выдали фитосанитарный сертификат, подтверждающий безопасность продукции и ее соответствие требованиям страны-импортера.

Всего за 2022 год специалистами Тюменского филиала ФГБУ "ВНИИЗЖ" досмотрено 10 тыс. 296 тонн ячменя, предназначенных для экспорта в Республику Казахстан.

Зерно ячменя, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, широко используют для продовольственных, технических и кормовых целей, в том числе в пивоваренной промышленности, при производстве перловой и ячневой круп. Ячмень относится к ценнейшим концентрированным кормам для животных, так как содержит полноценный белок, богат крахмалом.