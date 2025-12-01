Как не испортить праздник: тюменцам дали советы по безопасному использованию пиротехники

Использовать любые пиротехнические изделия в помещении запрещено, их нельзя также запускать с крыш и балконов. Покупать новогодние петарды и салюты можно только в специализированных магазинах, где соблюдаются все условия их хранения.

Об этом в преддверии праздников корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Тюменской области Яна Николаева.

"Пожары в новогодние праздники чаще происходят из-за неосторожного обращения с огнём, коротких замыканий и неправильного использования пиротехники. В 2025 году в регионе не зарегистрированы происшествия из-за нарушений техники безопасности при обращении с фейерверками", - рассказала Яна Николаева.

Специалист подчеркнула, что пиротехнику стоит покупать только в круглогодичных магазинах розничной торговли, а при покупке надо обращать внимание на целостность изделия, на наличие сертификата соответствия, инструкции по эксплуатации и срок годности изделия.

Перед Новым годом и Рождеством сотрудники МЧС России по Тюменской области проводят проверки точек продажи пиротехнических изделий. Сотрудники ведомства напоминают персоналу о требованиях пожарной безопасности, осматривают первичные средства пожаротушения, проверяют исправность пожарной сигнализации, а также соответствие продукции лицензии и условия её хранения.

"Продавец также обязан проинформировать покупателей о том, какой класс опасности имеет каждое конкретное изделие и как правильно с ним обращаться", - подчеркнула Яна Николаева.

При хранении пиротехники дома на изделия не должны падать прямые солнечные лучи, а также осадки. Лучше всего убрать салюты и петарды в холодное сухое место, подальше от детей.

Запускать салюты надо как можно дальше от жилых домов, деревьев и линии электропередач, а также от любых препятствий, которые могут помешать запуску пиротехнических изделий.

Кроме того, люди должны тоже располагаться на безопасном расстоянии. Оптимальное расстояние – 30-50 метров от точки. Фитиль надо зажигать на расстоянии вытянутой руки и ни в коем случае не наклоняться над изделием ни во время запуска, ни во время его работы.

Фитиль фейерверка – предмет особого внимания. Если он повреждён или отсутствует, следует отказаться от его использования. Если фейерверк не сработал, нельзя пытаться использовать его повторно.

Батарея, петарда или одиночный салют могут сработать в самый неподходящий момент – в руках или поблизости от людей, поэтому специалисты рекомендуют во время запуска всегда держать наготове воду, чтобы быстро устранить внезапное возгорание.

"Если, например, петарда не сработала, не надо пытаться зажигать фитиль повторно или поправлять петарду, безопасно подходить к использованному изделию через 10 минут. Запускать петарды, ракеты и всю остальную продукцию дети и подростки должны только под присмотром родителей.

При пожаре или другой чрезвычайной ситуации, угрожающей жизни человека, звоните в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или 112.

В Новый год и рождественские праздники почти в каждом доме украшают ёлку. Поэтому необходимо обратить внимание на соблюдение простых мер пожарной безопасности.

"Ёлка устанавливается на устойчивом основании, подальше от отопительных приборов и каминов. Для её освещения можно использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления", - напомнила специалист.

При выборе электрических гирлянд надо обратить внимание на материал провода, тип лампочек, а также режим свечения и степень защиты. Эти параметры важны, так как от соответствия конкретным условиям зависит долговечность гирлянды и безопасность.

Необходимо обратить внимание на качество соединений и разъёмов — даже если сама гирлянда имеет высокий класс защиты, разъёмы и блоки питания могут иметь низкий уровень защиты.

Перед покупкой стоит проверить, есть ли у гирлянды сертификаты соответствия, это гарантия того, что изделие прошло тесты на электробезопасность и устойчивость к погодным условиям.

"Лабораторные испытания показали, что искусственная ёлка горит намного быстрее, чем живая, поскольку выполнена чаще всего из горючих веществ и материалов. Также мы рекомендуем обязательно выключать все гирлянды на ночь и если вы уходите из дома", - добавила Яна Николаева.

Если все-таки произошёл пожар, надо незамедлительно позвонить на телефон пожарной охраны по номеру 01 или 101, либо на телефон единой дежурной диспетчерской службы по номеру 112. При сообщении чётко назвать свой адрес, фамилию и место возникновения пожара.

"Если под рукой есть первичные средства пожаротушения, например, огнетушители либо покрывало, вы можете самостоятельно на ранней стадии потушить пожар до приезда пожарных подразделений. Если справиться с огнём самостоятельно не получилось, кратчайшим путём выходите на улицу и ждите пожарный расчёт", - советует эксперт.

