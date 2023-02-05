  • 5 февраля 20235.02.2023воскресенье
  • В Тюмени -6..-8 С 1 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Летевший из Сургута в Тюмень самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси

Происшествия, 15:52 05 февраля 2023

Utair во ВКонтакте | Фото: Utair во ВКонтакте

Вылетевший из Сургута в Тюмень самолет авиакомпании "ЮТэйр" вернулся в аэропорт из-за отказа уборки шасси. Инцидент произошел 4 февраля, сообщает Уральская трансопртная прокуратура.

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорт вылета. На борту находилось 58 пассажиров.

В 21 час 2 минуты пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном.

Сургутская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для установления причин произошедшего.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# самолеты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:52 05.02.2023Летевший из Сургута в Тюмень самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси
15:09 05.02.2023Женщина и собака погибли в ДТП на трассе Тюмень – Нижняя Тавда
20:28 04.02.2023На тюменских автотрассах стало меньше опасных участков
15:31 04.02.2023Тюменские госавтоинспекторы задержали 16 пьяных водителей за ночь