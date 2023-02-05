Летевший из Сургута в Тюмень самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности шасси
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Вылетевший из Сургута в Тюмень самолет авиакомпании "ЮТэйр" вернулся в аэропорт из-за отказа уборки шасси. Инцидент произошел 4 февраля, сообщает Уральская трансопртная прокуратура.
Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорт вылета. На борту находилось 58 пассажиров.
В 21 час 2 минуты пассажиры благополучно вылетели резервным воздушным судном.
Сургутская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия для установления причин произошедшего.