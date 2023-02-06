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В Сладковском районе после капитального ремонта открылась Маслянская больница

Общество, 16:31 06 февраля 2023

Telegram-канал главы Сладковского муниципального района Александра Иванова | Фото: Telegram-канал главы Сладковского муниципального района Александра Иванова

Маслянская участковая больница заработала в штатном режиме после капитального ремонта 6 февраля.

Как сообщил глава Сладковского муниципального района Александр Иванов, в ней обновлены палаты, заменено сантехническое оборудование, мебель, окна, двери, полы, проведены все отделочные работы. Также установлено новое оборудование.

"Даже в день открытия обратилось много пациентов, желающих получить медицинскую помощь в обновленном здании", - отметил он.

Капремонт больницы сделали в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# больница , национальный проект Здравоохранение

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