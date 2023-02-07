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Тюменское оборудование поможет школьникам Краснодона изучить ИТ-технологии

Общество, 12:26 07 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Познакомиться и изучить ИТ-технологии школьникам Краснодона помогает оборудование из Тюменской области. В четырех школах муниципалитета стартовал новый курс инновационного образования по федеральной программе "Цифровая экономика", сообщает администрация Краснодона.

Первыми познакомятся с научной областью искусственного интеллекта и базовыми ИТ-системами школьники 3 и 4 классов.

В сообщении уточняется, что реализовать проект Краснодону помогла Тюменская область. Регион предоставил новейшее оборудование для компьютерных классов в первую, четвертую и шестую школы, а также городскую гимназию Краснодона.

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# компьютерная грамотность , Краснодон , национальный проект «Цифровая экономика» , помощь

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