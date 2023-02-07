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Тюменские врачи помогли молодому мужчине избавиться от костылей

Общество, 16:25 07 февраля 2023

пресс-служба Областной клинической больницы № 1 | Фото: пресс-служба Областной клинической больницы № 1

Сложные операции по замене тазобедренных суставов выполнили врачи Областной клинической больницы № 1 Тюмени, чтобы помочь встать на ноги жителю Казахстана. Молодой мужчина испытывал мучительные боли при ходьбе и был вынужден перемещаться на костылях.

Подходящую клинику для операции мужчина искал долго — из-за сопутствующего заболевания легких ему не могли сделать операцию. Выполнить сложное вмешательство взялись тюменские врачи по программе "Медицинский туризм". В июне 2022 года они провели операцию по замене одного тазобедренного сустава, через шесть месяцев был заменен второй. К этому времени пациент уже забросил костыли, а мечта безболезненно передвигаться на обеих ногах стала целью. Вторая операция также прошла благополучно.

В свое время мужчина закончил Новосибирский техникум железнодорожного транспорта, высшее образование получить не успел из-за проблем со здоровьем. Сейчас он планирует наверстать упущенное.

Пациенту предстоит курс реабилитации. Через несколько месяцев он сможет заниматься спортом — ходьбой, плаванием в бассейне, ездой на велосипеде и даже танцами, сообщает пресс-служба медучреждения.

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