Причины гибели супругов из Омутинского района выясняют следователи СК РФ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тела 48-летнего мужчины и его 47-летней сожительницы обнаружены в ходе тушения частного, деревянного дома по ул. Чапаева в с. Ситниково Омутинского района 7 февраля. Внешних признаков криминальной смерти не зафиксировано, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В ходе доследственной проверки следователи установят причины возгорания, а также условия, которые могли привести к трагедии.

"Предварительная версия произошедшего - неосторожное обращение с огнем. Следователями СКР проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено проведение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз", - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.