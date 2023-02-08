В Тюменской области отца четверых детей ждет уголовная ответственность за пьяное вождение

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Уголовной ответственности за повторное пьяное вождение подвергнут отца четверых детей, которого задержали пьяным за рулем автомобиля "УАЗ" на 3-м км автодороги Ялуторовск — Старый Кавдык в Тюменской области.

"48-летний житель одной из деревень отказался проходить освидетельствование на алкоголь. Мужчина сослался на то, что не он был за рулем автомобиля, а знакомый тракторист, которого он попросил перегнать "УАЗ", — сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Автоинспекторы видели, что в машине находился только один человек - водитель. Это запечатлел и видеорегистратор патрульного автомобиля.

В 2020-м году многодетный отец уже задерживался пьяным за руле. С тех пор водительское удостоверение не получал. Теоретический экзамен после лишения права управления транспортом не сдавал.