370 км труб обследуют для наладки теплосетей в Тобольске

| Фото: АО "СУЭНКО" | Фото: АО "СУЭНКО"

Масштабную работу по наладке и регулировке теплосетей нагорной части Тобольска проведут специалисты "СУЭНКО", чтобы энергия равномерно поступала в дома всех горожан. Для этого они обследуют 370 км труб, сообщили в организации.

"Нагорная часть Тобольска в последние годы является районом активной застройки. Появляются как отдельные дома, так и целые микрорайоны, и все они становятся частью городской системы теплоснабжения. Увы, в новых многоквартирных домах не всегда налажен механизм регулировки теплоэнергии: в результате у жителей нагорной части ее может быть с избытком, а у жителей отдаленных районов – напротив, недостаточно", — рассказали в пресс-службе АО "СУЭНКО".

Специалисты уже приступили к обследованию труб. После составления схем и съемки техпараметров они перейдут ко второму этапу – сбору отсутствующей информации по многоквартирным домам. После предстоит закупка необходимых для проведения работ материалов и по окончанию — процесс регулировки.

Как отмечают в энергетической компании, благодаря масштабной работе подключение новых многоквартирных домов уже не повлияет на работу теплосетевого комплекса. Устранение возможных неполадок на каждом участке сетей и увеличение давления на тепловых вводах приведут к тому, что теплоэнергия будет равномерно и в достаточном количестве поступать в жилье каждого горожанина.