В Тюменской области реализуют пять межрегиональных туристических программ для студентов

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Пять межрегиональных программ для студентов реализует ООО "Тюменьзарубежтур" при поддержке платформы "Россия – страна возможностей". Они имеют три направления – профориентация, историческое наследие и промышленный туризм.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор компании Наталья Карманова.

"Первая программа - "Петровские уроки", посвященные 350-летию со дня рождения Петра I, "Императорский маршрут – Гражданская война в Сибири", в него включили Тюмень, Тобольск, Омск. Профориентационные – "Энерджи тур" и тур для медиков. Промышленный туризм - "Тобольск – город будущего" – это СИБУР и Сибинтех, с посещением исторических объектов", - рассказала Наталья Карманова.

Для директора ООО "Тюменьзарубежтур" работа со школьниками и студентами началась с запуска федерального проекта "Императорский маршрут". За три года более 2 тыс. детей из десятка регионов России и муниципалитетов региона узнали историю царской семьи, проехав по маршруту. Сейчас, по словам Натальи Кармановой, важно заняться профориентационной деятельностью, помочь будущим специалистам укрепиться в желании жить и работать в родном городе, крае. В разработке компании находится тур с Курганом, где сосредоточены заводы по машиностроению.

Как заметила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова, регион активно включился в реализацию проекта "Больше, чем путешествие" платформы "Россия – страна возможностей" именно в направлении профориентации.

"Только за неделю в Тюменской области побывали более 80 студентов из разных регионов – участники проекта. Им представляют сферы нефтепромышленности, медицины, сельского хозяйства, предпринимательства. Мы активно сотрудничаем с тюменскими университетами по разным направлениям и проектам. Много студентов проходят у нас практику. Мы поддерживаем волонтёрский корпус, взращиваем подрастающих профессионалов в отрасли, которые уже погружены в практическую деятельность", - сказала она.

41 студент из ЮрГУ Челябинска получили путевку в Тюмень в качестве поощрения – они прошли отбор по итогам выполнения теста от организаторов платформы "Россия – страна возможностей". За два дня они успели посетить производственную площадку компании "Тюмень прибор", автономную электростанцию "Причал", термальный источник в Верхнем бору, совершили прогулку по пешеходной улице Дзержинского.

"Мне запомнилась подстанция, потому что я теплоэнергетик – это абсолютно противоположная направленность, на подстанциях я не была, больше на теплоэнергетических объектах. И увидеть это вживую - это просто вау. И источники у вас просто шикарные. Город красивый, динамично развивается, это видно. Улица Дзержинского очень красивая и станет еще лучше. Прекрасная набережная", - поделилась преподаватель кафедры промтеплоэнергетики ЮрГУ Челябинска Ольга Корнякова.

Студенты остались довольны не только возможностью увидеть потенциальное место работы, но и радушным приемом тюменцев, вкусной едой в кафе и ресторанах. Многие обещали приехать в Тюмень еще не раз.

"У Тюмени очень интересная атмосфера, не очень высокая постройка, интересная архитектура. Мне очень понравились деревянные дома, которые находятся в центре города. Еще раз сюда приеду и привезу родителей", - говорит студентка 2 курса факультета теплоэнергетика ЮрГУ Нэлина Крохалева.

Напомним, в рамках программы "Больше, чем путешествие" в туры в Тюменскую область с февраля по июнь 2023 года отправятся 409 человек из разных регионов России. Третий этап данного проекта стартует в сентябре. Одним из направлений для него, возможно, станет новая программа ООО "Тюменьзарубежтур" - межрегиональный тур для студентов по истории жен декабристов.

Анжела Лебедева