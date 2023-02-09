Красивые даты предлагают тюменским молодоженам для заключения брака

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменским молодоженам предлагают зарегистрировать брак в так называемые красивые даты - 23.03.2023, 30.03.2023 и 04.04.2023. По-прежнему, самым востребованным днем для брачующихся остаются 14 февраля – День влюбленных и 8 июля 2023 года – День семьи, любви и верности, сообщает управление ЗАГС Тюменского района.

"Заключить брак в торжественной обстановке можно не только в зале торжеств управления ЗАГС, но и в центрах культуры и досуга. К центрам "Вернисаж" поселка Винзили и "Премьера" в Богандинском добавились еще два учреждения: центры "Родник" в Московском и "Юность" в Каскар", - говорят сотрудники управления.

Эти учреждения культуры определены постановлением правительства Тюменской области в качестве альтернативных мест выездной регистрации заключения брака.

Заявления принимаются в районном управлении ЗАГС по адресу: г. Тюмень, ул. Кирова, 16, телефон: 45-26-08.