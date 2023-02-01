  • 10 февраля 202310.02.2023пятница
  • USD72,8949
    EUR78,3223
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

18 тонн помидоров из Туркменистана получили предприниматели Тюменской области

Экономика, 15:23 10 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тонн помидоров из Туркменистана получили предприниматели Тюменской области. Безопасность партии томатов исследовали специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Плоды проверили на энтомологические и вирусологические показатели. По итогам исследования карантинные объекты не обнаружены.

В ведомстве отметили, что в 200 граммах томатов содержится необходимая организму суточная доза ликопина. Для извлечения максимальной пользы подходят помидоры как в свежем виде, так и в обработанном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# импорт , Россельхознадзор , томаты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:23 10.02.202318 тонн помидоров из Туркменистана получили предприниматели Тюменской области
14:05 10.02.2023Реконструкция улицы Ленина в Тюмени начнется в марте 2023 года и пройдет в три этапа
12:26 10.02.2023Первый российский аэрозольный тестер для дымовых извещателей выпускает компания в Тюмени
11:53 10.02.2023В аэропорту Рощино у пассажиров из Турции изъяли более 30 литров алкоголя