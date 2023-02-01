18 тонн помидоров из Туркменистана получили предприниматели Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

18 тонн помидоров из Туркменистана получили предприниматели Тюменской области. Безопасность партии томатов исследовали специалисты Тюменской фитосанитарной испытательной лаборатории, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области.

Плоды проверили на энтомологические и вирусологические показатели. По итогам исследования карантинные объекты не обнаружены.

В ведомстве отметили, что в 200 граммах томатов содержится необходимая организму суточная доза ликопина. Для извлечения максимальной пользы подходят помидоры как в свежем виде, так и в обработанном.