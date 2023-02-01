Тюменским экспортерам компенсировали 1,5 миллиона рублей расходов по отправке грузов до границы России
1,5 млн рублей компенсации расходов получили экспортеры Тюменской области за транспортировку грузов по России до государственной границы. Мерой господдержки воспользовались три компании: ЛПК "Тобол", ООО "Стройуниверсал" и индивидуальный предприниматель Арина Ситникова.
Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном центре поддержки экспорта, компании отправили лесоматериалы в Египет и Абхазию. И напомнили, что экспортеры могут компенсировать до 80 %, но не более 500 тыс. рублей расходов, связанных с транспортировкой груза по территории России до границы с сопредельным государством.
Отметим, что в ноябре 2022 года между региональным Инвестиционным агентством и транспортной компанией СДЭК подписано соглашение о сотрудничестве. В его основе типовой договор и модель взаимодействия с предпринимателями. Таким образом, экспортным предприятиям малого и среднего бизнеса упростили порядок оформления документов.