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Тюменским экспортерам компенсировали 1,5 миллиона рублей расходов по отправке грузов до границы России

Экономика, 17:03 10 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 млн рублей компенсации расходов получили экспортеры Тюменской области за транспортировку грузов по России до государственной границы. Мерой господдержки воспользовались три компании: ЛПК "Тобол", ООО "Стройуниверсал" и индивидуальный предприниматель Арина Ситникова.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном центре поддержки экспорта, компании отправили лесоматериалы в Египет и Абхазию. И напомнили, что экспортеры могут компенсировать до 80 %, но не более 500 тыс. рублей расходов, связанных с транспортировкой груза по территории России до границы с сопредельным государством.

Отметим, что в ноябре 2022 года между региональным Инвестиционным агентством и транспортной компанией СДЭК подписано соглашение о сотрудничестве. В его основе типовой договор и модель взаимодействия с предпринимателями. Таким образом, экспортным предприятиям малого и среднего бизнеса упростили порядок оформления документов.

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# господдержка , логистика , центр поддержки экспорта Тюменской области

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