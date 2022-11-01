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Экспортерам Тюменской области компенсируют транспортные расходы до границы РФ

Экономика, 11:11 25 ноября 2022

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

Новая мера поддержки экспортеров принята в Тюменской области. Им возместят все расходы по доставке груза до границы РФ. Это основано на соглашении между региональным инвестиционным агентством и логистической компанией СДЭК. Документ подписан 24 ноября, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки Тюменской области.

"Мы теперь малым и средним предприятиям часть стоимости логистики возмещаем. Самому предпринимателю при этом не нужно работать с транспортной компаний, собирать документы, идти к нам. Он сразу идет в СДЭК", - прокомментировал директор регионального департамента инвестполитики Антон Машуков.

департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области ﻿

Сумма возмещения - до 500 тыс. рублей. Такой господдержкой в рамках нацпроекта смогут воспользоваться несколько десятков малых предпринимателей региона.

О развитии экспорта, логистике и льготах для тех, кто поставляет или намерен продавать свои товары и услуги заграницу, речь пойдет на Тюменском экспортном форуме в технопарке 1 декабря.

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# Антон Машуков , инвестиционное агентство Тюменской области , логистика , экспорт

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