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Тюменский водоканал: жир - одна из частых причин засоров канализации

Общество, 09:39 11 февраля 2023

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Одна из частых причин засоров труб – отложенный жир на их поверхности. Сливать жирные бульоны в унитаз запрещено, напомнил тюменский водоканал.

"Жир, словно клей, склеивает другой мусор, попадающий в канализацию. Из за этого образуются плотные комки, которые перекрывают движение стоков в трубе", – добавили в ведомстве.

Как пишет "АиФ - Тюмень" можно остудить бульон, собрать жир, а остатки вылить в унитаз. Жирные сковородки рекомендуется вытирать насухо бумажным полотенцем и потом мыть.

Также тюменцам напомнили, что в последние годы причиной засоров в системе водоотведения становятся салфетки из нерастворимых синтетических материалов, в частности влажной туалетной бумаги. Они вытягиваются, спутываются и перекрывают движения стоков. На насосных станциях салфетки наматываются на насосы и выводят их из строя. В процессе промывок из коллекторов вымывается тонны таких тряпичных комков, сказали в "Росводоканал Тюмень".

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# засоры , Росводоканал Тюмень

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