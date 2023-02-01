44 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

44 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 6 по 12 февраля, сообщает региональное управление МЧС России. Спасен один человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 37 раз. 21 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.