  • 13 февраля 202313.02.2023понедельник
  • USD72,7923
    EUR78,0542
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

44 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Происшествия, 09:40 13 февраля 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

44 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю, с 6 по 12 февраля, сообщает региональное управление МЧС России. Спасен один человек.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 37 раз. 21 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности. При обнаружении пожара или признаков горения необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:13 13.02.2023Житель Сладковского района получил условный срок за 128 граммов конопли
09:40 13.02.202344 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю
09:18 13.02.2023Двойная трагедия произошла на трассе в Ишимском районе
16:28 12.02.2023В аварии на ул. Щербакова в Тюмени пострадала 17-летная пассажирка иномарки