1 тыс. 96 тюменцев получили помощь скорой в выходные дни

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 96 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в выходные дни, 11 и 12 февраля, сообщает областной департамент здравоохранения.

В экстренной форме поступило 507 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 554 пациента. В круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 115 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Консультации врачей оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, получили 62 человека.