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1 тыс. 96 тюменцев получили помощь скорой в выходные дни

Общество, 10:46 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 96 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в выходные дни, 11 и 12 февраля, сообщает областной департамент здравоохранения.

В экстренной форме поступило 507 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлены 554 пациента. В круглосуточном режиме диспетчеры передали в поликлиники 1 тыс. 115 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни.

Консультации врачей оперативного отдела по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады, получили 62 человека.

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# скорая помощь

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