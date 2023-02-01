Волейболисты "Тюмени" обыграли костромской "Волжанин" в домашнем матче

| Фото: группа "Волейбольный клуб «Тюмень»" во ВКонтакте | Фото: группа "Волейбольный клуб «Тюмень»" во ВКонтакте

Волейболисты "Тюмени" обыграли костромской "Волжанин" в домашних матчах первого тура финала за 1-8 места российской высшей лиги "А". Счет составил — 3:1 и 3:0, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

"В первой встрече как-то долго раскачивались. Думаю, сказалось, что была пауза между турами. Как пришли в себя, дело стало налаживаться. Что касается повторного матча, то он в какой-то мере даже больше порадовал, потому что во второй партии имели большое отставание, но смогли переломить ее ход. Парни поймали эмоции, кураж, было приятно смотреть на такую игру. Третий сет затем получился тяжелым, но в концовке нам, наверное, родные стены помогли. И болельщики, конечно, тоже", - сказал наставник волейбольного клуба "Тюмень" Сергей Шульга.

По итогам тура "Тюмень" вышла на первое место в таблице финального этапа. "Это сейчас вообще не имеет никакого значения. Финальный раунд только начался. Впереди еще много игр. У нас одна задача — планомерно готовиться к каждому новому матчу и двигаться от тура к туру", - добавил тренер.