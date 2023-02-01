Тюменский комбинат "Мясная сказка" использует в производстве старинные рецепты

| фото Анны Французовой | фото Анны Французовой

Порядка 100 тонн мяса перерабатывают на тюменском комбинате "Мясная сказка" ежемесячно. При производстве полуфабрикатов используются традиционные и старинные рецептуры. Вся продукция сертифицирована, производится из экологически чистого натурального сырья.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказала коммерческий директор ООО "Комбинат мясных полуфабрикатов "Мясная сказка" Анна Французова.

"Мы закупаем свинину, говядину, баранину и куриное мясо. Производим более ста наименований продуктов: пельмени, манты, хинкали, вареники, котлеты, шашлыки, мясные нарезки и многое другое. Ставка делается на широкий ассортимент и отличное качество. Не используем добавки и улучшители вкуса. Активно применяем в производстве старинные рецепты", - добавила она.

На предприятии создано 12 рабочих мест. Производство полностью механизировано и автоматизировано, используются новейшие технологии и уникальные идеи. Продукция реализуется не только в крупных торговых сетях Тюменской области, но и в городах Югры и Ямала, поступает в столовые, рестораны и комбинаты школьного питания.

Пять лет назад в компании решили развивать новое направление - сыроварение. Создают натуральные сыры из высококачественного молока.

"Порядка двух ста литров молока перерабатываем за сутки. Молоко закупаем в селе Велижаны Тюменской области. Закваски используем импортные. В ассортименте 24 вида свежих и выдержанных сыров. Например, Грюейр и Канестрато выдерживаются 36 месяцев, Белпер Кнолле от месяца до года, Чеддер от 60 дней до шести месяцев, а иногда и до пяти лет, Качотта - всего месяц", - отметила Анна Французова.

Ирина Шемякина