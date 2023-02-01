50 студентов из Китая приедут на учебу в Тюмень

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

50 студентов из Китая начнут очное обучение в Тюменском медицинском университете с 20 февраля. Они обучаются по программам специалитета "Лечебное дело" и "Стоматология". Первый семестр занятия проходили дистанционно на английском языке по стандартной программе подготовки первокурсников, сообщает пресс-служба вуза.

Одним из основных предметов стал русский язык, его освоению студенты посвящали 10 часов еженедельно. Как заметила кандидат филологических наук, доцент кафедры филологических дисциплин Анастасия Петрухина, в условиях дистанта изучение языка - непростая задача, но современные информационно-коммуникационные технологии позволяют эффективно выстраивать процесс обучения.

"Надеемся, что после приезда в Тюмень и погружения в языковую среду наши студенты достигнут значительного прогресса. Большую помощь в организации учебного процесса оказали китайские кураторы, которые следили за дисциплиной первокурсников и поддерживали их при изучении русского языка на начальном этапе", - говорит она.

Организованность и трудолюбие студентов из Китая отметил доктор медицинских наук, доцент ТМУ Александр Ерохин. В первом семестре профессор кафедры медицинской профилактики читал курс о формировании здорового образа жизни.

"По моим наблюдениям, китайские студенты очень дисциплинированы, старательно и скрупулезно выполняют задания. Вместе с тем они стеснительны и не любят быть в центре внимания, у них очень развит дух коллективизма. Найти общий язык на занятиях помогло обращение к учению Конфуция – высочайшего авторитета для жителей этой страны", - рассказал профессор Ерохин.

В вузе к приему студентов все готово. Специалисты прошли специальную подготовку, чтобы обеспечить высокое качество преподавания. Жить иностранцы будут в университетском общежитии. Адаптироваться в городе им помогут волонтеры, а также владеющие русским языком китайские кураторы студенческой группы.