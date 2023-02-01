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Полотенце, кувшин и спирограф вынес грабитель из медпункта в Исетском районе

Происшествия, 11:14 15 февраля 2023

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Полотенце, кувшин и медицинский спирограф похитил из медпункта с. Красново Исетского района местный житель. Мужчину заметила сотрудница заведения, проходившая мимо. С похищенным имуществом злоумышленника задержали сотрудники полиции, сообщает УМВД Тюменской области.

Как выяснили полицейские, мужчина проник внутрь медицинского пункта, разбив руками окно. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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# Исетский район , кража , уголовное дело

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