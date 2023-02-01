  • 15 февраля 202315.02.2023среда
  • USD73,8645
    EUR79,3355
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области инноваторы получат 20 млн рублей на создание и проведение испытаний опытного образца

Экономика, 14:34 15 февраля 2023

neo-mash.ru | Фото: neo-mash.ru

Конкурсы для инноваторов пройдут в Тюменской области. По итогам их проведения 20 млн рублей в виде субсидии получат те, кто создает и проводит испытания опытных образцов технологической инновации. Из них 3,1 млн рублей — на IТ, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Второе направление поддержки - гранты для НИОКР инновационных проектов с потенциалом коммерциализации, общая сумма - 10,1 млн рублей, в том числе 1,6 млн рублей — на IТ.

Общая сумма поддержки на реализацию проекта, который получил поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям составит 2,8 млн рублей, из них 900 тыс. рублей — на IТ.

Всего в этом году на поддержку предприятий, предпринимателей, внедряющих инновационные разработки будет направлено более 30 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

О начале конкурсов сообщать дополнительно. Вопросы по поддержке инноваторов можно задавать по телефону 8 (3452) 42-65-86.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# инновации , конкурс , субсидии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:07 15.02.2023Ишимский агрохолдинг "Юбилейный" вложит 240 млн рублей в покупку новых посевных комплексов
14:34 15.02.2023В Тюменской области инноваторы получат 20 млн рублей на создание и проведение испытаний опытного образца
13:05 15.02.2023В тюменском питомнике вырастили 400 тысяч тюльпанов к 8 Марта
12:32 15.02.2023Тюменские молочные фермы вошли в топ-30 по эффективности в России в 2022 году