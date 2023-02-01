В Тюменской области инноваторы получат 20 млн рублей на создание и проведение испытаний опытного образца

| Фото: neo-mash.ru | Фото: neo-mash.ru

Конкурсы для инноваторов пройдут в Тюменской области. По итогам их проведения 20 млн рублей в виде субсидии получат те, кто создает и проводит испытания опытных образцов технологической инновации. Из них 3,1 млн рублей — на IТ, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Второе направление поддержки - гранты для НИОКР инновационных проектов с потенциалом коммерциализации, общая сумма - 10,1 млн рублей, в том числе 1,6 млн рублей — на IТ.

Общая сумма поддержки на реализацию проекта, который получил поддержку по программе "Старт" Фонда содействия инновациям составит 2,8 млн рублей, из них 900 тыс. рублей — на IТ.

Всего в этом году на поддержку предприятий, предпринимателей, внедряющих инновационные разработки будет направлено более 30 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем в прошлом году.

О начале конкурсов сообщать дополнительно. Вопросы по поддержке инноваторов можно задавать по телефону 8 (3452) 42-65-86.