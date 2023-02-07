В Тюменской области поддержку инновационных предприятий в 2023 году увеличили до 30 миллионов рублей

Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия" Сергей Куликов, ИА "Тюменская линия"

Для поддержки предприятий, применяющих передовые, инновационные разработки, из бюджета Тюменской области в 2023 году направят более 30 млн рублей. В 2022 году на эти цели выделялось около 10 млн рублей.

Об этом директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков рассказал во время брифинга в Тюменском технопарке 7 февраля.

"Данная поддержка встроена в систему господдержки, которой пользуются предприниматели от центра "Мой бизнес", резиденты Нефтегазового кластера Тюменской области. Есть предприниматели – резиденты технопарка, бизнес-инкубатора, индустриальных парков, которые в 2022 году привлекли средства из других элементов инфраструктуры. Инструментов поддержки много, главное, чтобы были интересные проекты", - говорит Машуков.

Около 7 тыс. инновационных предприятий насчитывается в Тюменской области. Основные направления их проектной деятельности – это информационные технологии и разработки для нефтегазовой отрасли. Решение о выделении субсидий из регионального бюджета принимают эксперты, которые оценивают стартап по таким параметрам как технический потенциал проекта, рыночная перспектива и другим.

Есть ряд предприятий, сумевших привлечь финансовую поддержку федеральных фондов, институтов.

"Из Фонда содействия инновациям тюменские компании смогли привлечь 220 миллионов рублей по итогам 2022 года. Свою поддержку оказывает Фонд "Сколково", ЗапСибНОЦ. Работает программа грантовой поддержки молодых предпринимателей. Есть предприятие, которое в 2022 году получило льготный кредит от МСП-банка - 300 миллионов рублей под три процента годовых", - сказал директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Анжела Лебедева