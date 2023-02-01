Соревнования среди сильнейших биатлонистов России пройдут в с. Уват Тюменской области

| фото: МАУ ДО ДЮСШ Уватского муниципального района | фото: МАУ ДО ДЮСШ Уватского муниципального района

Всероссийские соревнования по биатлону и Первенство России пройдут в с. Уват на базе биатлонного центра им. А. И. Тихонова с 18 по 21 февраля. Регион представят 11 спортсменов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Уват постоянно принимает крупные соревнования по биатлону, поэтому мы уверены в своих силах. Судейский корпус готов, трассы подготовлены, прогноз погоды обещает оптимальные условия для проведения соревнований – все должно пройти по регламенту", - рассказал главный судья соревнований Василий Софронов.

Всего в соревнованиях выступят около 120 спортсменов из 16 муниципальных образований. Среди них биатлонисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Югры и Тюменской области. Вместе с российскими спортсменами на дистанции выйдут представители Республики Беларусь, им предстоит участвовать в гонках вне зачета.

18 и 19 февраля пройдут старты в рамках Всероссийских соревнований по биатлону. В первый день состязаний состоятся спринтерские гонки на 10 и 7,5 км. Во второй соревновательный день пройдут смешанные эстафеты. Награждение призеров состоится по завершении всех гонок. 21 февраля стартуют командные гонки. Юниоры побегут 20 км., а юниорки – 15 км. Данные соревнования пойдут в зачет первенства России. Награждение состоится по окончании каждого забега.