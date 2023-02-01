Первомай 60-х и выпускной 70-х: в Голышманово стартовал новый конкурс

Железнодорожный вокзал на станции Голышманово. | Фото: предоставил Евгений Дорохин Железнодорожный вокзал на станции Голышманово. | Фото: предоставил Евгений Дорохин

Больше 20 снимков за несколько дней поступило на новый фотоконкурс "Округ в объективе", который запустили в Голышмановском городском округе в середине февраля. Событие приурочено к 100-летию муниципалитета.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил директор информационно-издательского центра "Голышмановский вестник" Влад Удилов.

Конкурс запущен в рамках проекта "ЧелоВЕКом быть", который коллектив центра заявил на участие в федеральном грантовом конкурсе Минцифры.

"Хотим показать историю округа через людей. У каждого в семейных альбомах и архивах есть снимки, отражающие ее. Фото существующих и прекративших деятельность предприятий, достопримечательностей, интересных моментов общественных мероприятий. В приоритете - старые фото первых лет округа, военные сороковые и послевоенные годы", - пояснил главред.

Влад Удилов рассказал, что на 20 февраля в числе остальных принесли интересную фотографию первомайской демонстрации шестидесятых и цикл снимков из выпускного альбома семидесятых годов с видами поселка. Он подчеркнул, что не менее важны рассказы очевидцев или людей, которым свидетели событий прошлого поведали когда-то подоплеку принесенных архивных снимков.

Итогом конкурса станет серия публикаций на страницах газеты "Голышмановский вестник" в течение 2023 года и передача в фонд районного музея оцифрованных копий самых ценных снимков.

Добавим, что организатором конкурса выступил коллектив издательского центра. Для участия жителям Голышмановского округа нужно выбрать интересные фотографии, описать, когда они сделаны, какие люди или события на них запечатлены, поделиться воспоминаниями. Снимки можно направлять на адрес электронной почты: gol_vestnik@mail.ru, оставлять под постом на официальных страницах центра или приносить в редакцию.

Инна Кондрашкина