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Обвиняемый в двойном убийстве тюменец пробудет в СИЗО до 19 апреля

Происшествия, 15:35 21 февраля 2023

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

38-летний житель Тюмени, обвиняемый в двойном убийстве и покушении, будет находиться в СИЗО до 19 апреля 2023 года. Такое решение принял Ленинский районный суд 21 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла 19 февраля. Вооружившись ножом, злоумышленник приехал в одну из квартир дома по ул. Тульской в Тюмени для выяснения отношений с бывшей супругой. В ходе ссоры он ранил женщину 1957 года рождения и мужчину 1987 года рождения, находившихся в квартире. Пострадавшие скончались на месте. Еще одну женщину 1981 года рождения госпитализировали в больницу.

"В судебном заседании обвиняемый не согласился с ходатайством следователя и просил суд отпустить его под подписку о невыезде. По решению суда обвиняемый будет находиться в СИЗО до 19 апреля 2023 года", — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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# арест , суды , убийство

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