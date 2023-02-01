Переехавшие в Тюменскую область по программе "Земский учитель" получают компенсации в миллион рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На единовременную компенсацию в 1 млн рублей могут рассчитывать педагоги, переехавшие на работу в села, в рабочие поселки или поселки городского типа, а также в небольшие города населением до 50 тыс. человек. Третий год в Тюменской области действует программа "Земский учитель". В 2022 году по ней в школы региона пришли 11 педагогов.

С 2020 по 2022 годы в рамках программы в образовательные учреждения региона трудоустроены 38 учителей. В 2022 году на участие был подано 75 заявок, проведен конкурный отбор учителей на 11 вакансий в школах Абатского, Бердюжского, Юргинского, Уватского, Упоровского, Исетского, Омутинского, Тобольского районов, Голышмановского городского округа. В образовательные учреждения трудоустроены 5 учителей иностранного языка, 3 учителя математики, 3 учителя русского языка и литературы. Педагоги прибыли из Камчатского края и Краснодарского, Республики Башкортостан, Омской области. Всем предоставили служебное жилье, пишет АиФ - Тюмень.

В 2023 году в рамках программы "Земский учитель" объявлен конкурс на замещение 3 вакансий в сельских школах: один учитель математики (Заводоуковский район, с. Новая Заимка); два учителя русского языка и литературы (Сладковский район, с. Сладково и Ярковский район, с. Плеханово).