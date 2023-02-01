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Тюменским предпринимателям компенсируют часть затрат на транспортировку продукции АПК

Экономика, 13:23 27 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Часть затрат на транспортировку продукции АПК могут компенсировать предпринимателям Тюменской области. Отбор заявок для участия в проекте проводят с 27 февраля по 1 ноября 2023 года Минсельхоз России и АО "РЭЦ".

"На финансовое обеспечение механизма из федерального бюджета предусмотрены 7 млрд рублей. Компенсация направлена на снижение затрат организаций при транспортировке продукции для обеспечения продовольственной безопасности России", - сообщает Минсельхоз России.

Производители и поставщики сельхозтоваров, в том числе экспортеры, смогут компенсировать до 25 % расходов на транспортировку продукции АПК, поставки которой велись в третьем и четвертом кварталах 2022 года, а также в первом и втором кварталах 2023 года.

Заявки принимают на цифровой платформе "Мой экспорт".

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# АПК , сельское хозяйство , экспорт

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