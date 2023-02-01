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Пассажирский автобус врезался в манипулятор на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 13:34 27 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две пожилые женщины получили травмы в ДТП с участием пассажирского автобуса на автодороге Тюмень - Омск 27 февраля, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

На 22 км трассы рейсовый маршрутный автобус № 101 Тюмень - Боровский въехал в стоящий на обочине манипулятор. Водитель пояснил, что разворачивался, а когда автобус "потащило" в сторону, он потерял управление.

В автобусе находились 30 пассажиров. Пенсионерки 76 и 73 лет получили травмы. Остальные пассажиры пересели в запасной автобус. Обстоятельства этого ДТП выясняются.

Как отметили в Госавтоинспекции, в связи со сложными погодными условиями на дорогах региона обострилась аварийная обстановка. 27 февраля произошло уже три ДТП, в них ранены пять человек.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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