В Тюменской области выявят лучших разработчиков компьютерных игр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области старше 11 лет могут поучаствовать в весеннем турнире GameDev станции по разработке игр и 3D-моделированию. Конкурс пройдет в марте в онлайн-формате, сообщает областной департамент информатизации.

Регистрация уже стартовала и продлится до 10 марта на сайте. Участники проявят себя в двух номинациях: "Разработка компьютерных игр" и "3D-моделирование для компьютерных игр".

В первом направлении можно участвовать индивидуально или командой до двух человек. На конкурс необходимо предоставить архивы с исходными файлами проекта и файлами готовой игры, краткое описанием проекта, информацию о команде и презентацию проекта.

В направлении "3D-моделирование для компьютерных игр" от участников ждут 3-4 изображения созданной модели в разных позах и с освещением, скриншот модели в редакторе и 3D-модель в формате fxb. Обязательны краткое описание проекта и команды, а также презентация. Участвовать в данной номинации можно только индивидуально.

Техническое задание участникам по направлению "Разработка компьютерных игр" будет выдано 10 марта, готовые работы организаторы примут до 17 марта. Задание для проектов по 3D-моделированию участники получат 24 марта, работы можно присылать до 31 марта.

Защита проектов пройдет в очном формате в номинации "Разработка компьютерных игр" — 18 марта, в "3D-моделировании для компьютерных игр" — 1 апреля.