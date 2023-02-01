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Уникальный аппарат МРТ помогает тюменским врачам вовремя выявлять эпилепсию

Общество, 15:01 28 февраля 2023

пресс-служба ОКБ № 2 | Фото: пресс-служба ОКБ № 2

Врачи областной клинической больницы № 2 в Тюмени выявляют эпилепсию у взрослых и детей на ранних стадиях. Это стало возможным благодаря появлению в отделении лучевой диагностики уникального трехтеслового магнитно-резонансного томографа, сообщает пресс-служба ОКБ № 2.

Современный высокочастотный аппарат позволяет проводить экспертные исследования для детальной визуализации. Так, благодаря уникальному магнитно-резонансному томографу, недавно у пациента выявили склероз гиппокампа. Он четыре раза проходил всевозможные исследования, но патология пропускалась. Пациента направили на оперативное лечение, которое даст ему возможность избавиться от приступов эпилепсии.

Всего в Тюмени четыре единицы данного МРТ. По словам заведующего отделением лучевой диагностики Рустама Талыбова, в ОКБ № 2 имеется достаточно широкий профиль, позволяющий исследовать пациентов с различными опухолевыми и псевдоопухолевыми, а также психологическими процессами.

"К примеру, у пациентов нейрохирургического отделения при рутинных обследованиях опухоль может иметь одинаковый вид, но тактика лечения разнится. Только проведение экспертных протоколов, который позволяет наш МРТ аппарат может помочь специалистам различных профилей", - рассказал он.

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# МРТ , ОКБ №2 , эпилепсия

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