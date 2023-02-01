Тюменцы могут принять участие в конкурсе сценариев короткометражного кино

| Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив) | Фото: группа "ТМКО «Тюменская кинокомпания «REC72»" во ВКонтакте (архив)

Регистрация на конкурс сценариев в рамках проекта "В полях" стартовала для жителей Тюменской области. Прием заявок продлится до 15 апреля.

От тюменцев принимают оригинальные сценарии игрового и неигрового короткого метра или пилота.

"Зарегистрироваться может любой желающий, возраст не важен, также не важен прошлый опыт, мы не будем смотреть портфолио. Важно, чтобы историю было реально воплотить на территории юга Тюменской области. Поэтому, если сценарий про море, площадь трех вокзалов или маяк, — то он не подойдет", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель инициативы Марина Климович.

После приема заявок федеральные эксперты выберут пять работ, по которым будут созданы короткометражные фильмы. За каждой командой закрепят кураторов: операторов, режиссеров, продюсеров. Сценарист-победитель может заниматься съемками со своей командой, войти в команду-участника проекта или совсем отказаться от дальнейшего взаимодействия, но только при условии упоминания автора или команды.

"Параллельно со стартом заявок мы ведем набор специалистов для помощи призерам в съемках. Кроме этого, участникам помогут в поиске локаций и с их согласованием, а снимать короткие метры планируем преимущественно летом", — добавила Марина.

Открытый показ работ пройдет на большом экране осенью.

Регистрация на конкурс доступна по ссылке. За подробностями реализации проекта можно следить в группе "Тюменское кино" во ВКонтакте.

Напомним, проект по созданию короткометражных фильмов поддержали эксперты грантового конкурса от "Росмолодежи". На инициативу выделено 430 тыс. рублей.

Виктория Макарова