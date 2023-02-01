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В Тюмени пенсионерка отдала мошенникам более 200 тысяч рублей

Происшествия, 18:42 28 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 200 тыс. рублей перевела женщина 1936 года рождения незнакомцу, чтобы "спасти родственницу от последствий ДТП". Информация о мошеннических действиях в отношении гражданки поступила в дежурную часть в Тюмени. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Опросив потерпевшую, сотрудники полиции восстановили обстоятельства случившегося. Выяснилось, что в ночью пенсионерке на стационарный телефон поступил звонок. Звонившая представилась сестрой и слезно просила помощи. Затем к разговору подключился мужчина, который назвался следователем и заявил, что её родственница стала виновницей дорожно-транспортного происшествия. Для того, чтобы избежать наказания собеседник потребовал собрать определенную сумму денег, которая необходима для покупки дорогостоящих препаратов пострадавшей. Заявительница собрала все накопленные сбережения и передала приехавшему за ними молодому человеку. Спустя время пенсионерка решила связаться сестрой и выяснила, что с ней все в порядке, и в ДТП она не попадала. Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Полиция города Тюмени рекомендует прерывать подозрительные разговоры и рассказать о распространенных схемах мошенничества пожилым родственникам. Бдительность и осторожность помогут сохранить ваши время и деньги.

Телефон дежурной части УМВД России по Тюмени 291-600 или 02.

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# мошенничество

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