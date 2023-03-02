Кубок по спортивному туризму в Тюменской области посвятят Герою России Жумабаю Раизову

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Около 150 спортсменов примут участие в Кубке Тюменской области по спортивному туризму на искусственном рельефе. Состязания, впервые посвященные памяти Героя России Жумабая Раизова, пройдут 4 и 5 марта, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

За победу поборются спортсмены старше 12 лет из Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Тюменского, Казанского, Упоровского, Ишимского и других районов. Их разделят на три возрастные категории. Участникам предстоит преодолеть искусственные веревочные и скальные скоростно-силовые дистанции, продемонстрировать умение работать со специальным снаряжением.

Кубок пройдет в пять этапов. Первые четыре состоятся в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Упоровском районе 4 и 5 марта. Самые способные по их итогам туристы отправятся в село Ильинка Казанского района, где на 11 и 12 марта запланирован финал.