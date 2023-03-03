Александр Моор посетил новую амбулаторию в Нижнетавдинском районе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Новое модульное здание амбулатории в селе Велижаны посетил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Нижнетавдинский район 3 марта.

Как отметил глава региона в своем Telegram-канале, на территории обслуживания амбулатории проживают 4 тысячи человек. Новый модуль, по его словам, улучшит качество и скорость медицинского обслуживания местных жителей.

"Прошлым летом по итогам прямой линии поручил выделить средства на строительство нового модульного здания амбулатории в Велижанах. Лично проверил, как все функционирует. Есть дневной стационар, процедурный кабинет, стоматологический кабинет. Оборудование новое. Здесь же находится станция скорой помощи", - рассказал Александр Моор.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Отметим, 3 марта губернатор также посетит объекты сельского хозяйства и культуры. Кроме того, он встретится с участниками акселерации команд муниципальных образований.