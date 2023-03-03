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В Тюмени 200 тхэквондистов поборются за путевки на первенства УФО и России

Спорт, 16:16 03 марта 2023

Областное первенство по тхэквондо состоится в Тюмени 4 и 5 марта. Соревнования примет спортивно-оздоровительный комплекс "Здоровье". Поединки пройдут с 9 до 19 часов, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участие примут около 200 спортсменов от 12 до 21 лет из Тюмени, Тобольска и Ялуторовска. Тобольск принимает участие в данных соревнованиях впервые.

В течение двух дней борцы будут соревноваться за возможность проявить себя на более крупных стартах, а также получить или повысить спортивный разряд.

4 марта на татами выйдут юноши и девушки 12-14 лет. Они поспорят за место в областной сборной, которая отправится на первенство Уральского федерального округа среди кадетов. Оно состоится 14-16 апреля в Екатеринбурге.

5 марта соревноваться будут юниоры и юниорки. Им предстоит побороться за путевку на первенство России среди молодежи до 21 года. Оно пройдет 3 апреля в Казани.

По словам секретаря региональной общественной организации "Союз тхэквондо Тюменской области" Наили Уразовой, ежегодно спортсмены показывают хороший уровень и нельзя предугадать, какая делегация окажется сильнее. Особенно учитывая то, что уровень тобольских спортсменов еще никто не видел.

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# тхэквондо

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