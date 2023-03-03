Александр Моор оценил модернизацию животноводческого комплекса в Нижнетавдинском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Модернизацию и перспективы развития животноводческого комплекса в поселке Березовка Нижнетавдинского района оценил губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет 3 марта, сообщает информационный центр регионального правительства.

Предприниматель Соломон Шармазанов занимается разведением крупного рогатого скота молочного направления, выращивает зерновые культуры для собственной кормовой базы - за 2022 год произведено 2 тыс. 190 тонн комбикорма для нужд хозяйства.

Привлечение инвестиций позволило построить три коровника на 1 тыс. 400 голов. В течение многих лет Соломон Шармазанов внедряет высокоэффективные ресурсосберегающие технологии в отраслях растениеводства и животноводства. В 2021 году построен доильный зал, проведена реконструкция фермы, приобретена техника. Объем инвестиций составил 15,5 млн рублей.

Из мер господдержки предприниматель использовал освобождение от имущественного налога. Также системно получает субсидию от регионального департамента агропромышленного комплекса. Например, в прошлом году получил 21 млн рублей, из них 6 млн направлено на модернизацию и закупку оборудования.

На производстве трудятся 63 человека. В планах построить 10 квартир для молодых специалистов.

"На предприятии постоянно идет модернизация хозяйства. Обсудили, чем может помочь правительство региона. Обязательно будем поддерживать развитие небольших, но эффективных предприятий АПК", - отметил Александр Моор.